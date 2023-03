Microsoft lässt größtes Flugzeug der Welt wieder 'auferstehen'

Knapp nach Ausbruch des Ukraine-Krieges wurde das größte Frachtflugzeug der Welt, die Antonov AN-225 Mriya zerstört. Nun wird sie von Microsoft wiederbelebt.

Die Antonov AN-225 ist ein ultraschweres Stahltransportflugzeug mit sechs Triebwerken und hält den Rekord für das längste Flugzeug der Welt sowie viele andere Größenrekorde in der Luftfahrt. Es wurde nur eine einzige Mriya fertiggestellt. Es besitzt eine Flügelspannweite von 88 Metern und wurde noch zu Zeiten der Sowjetunion fertiggestellt.

Sie absolvierte ihren Jungfernflug am 21. Dezember 1988 und wurde damit offiziell zum schwersten Flugzeug, das jemals geflogen ist. Bei einem weiteren Flug am 22. März 1989 stellte die AN-225 110 Weltrekorde auf einmal auf, was selbst ein Rekord ist.

"Tragischerweise wurde die Mriya am 27. Februar 2022 während der russischen Invasion in der Ukraine angegriffen und unbrauchbar gemacht", so Microsoft. Doch mit dem Flight Simulator will man das Flugzeug wieder auferstehen lassen. Mittels eines DLCs, also einer kaufbaren Erweiterung des Grundspiels, sollen die Spieler die Möglichkeit haben, diesen Giganten der Lüfte zu steuern.

Der Preis soll zu Beginn 19,99 Euro betragen, die gesamten Erlöse gehen in die Antonov Corporation, um die An-225 wieder aufzubauen. Das Spiel wird ab Ende März für Xbox Series X|S und über Xbox Cloud Gaming erhältlich sein.