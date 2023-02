Mit dieser App können Sie ihren Partner übers Handy küssen

Das Gerät namens Remote Kiss ist mit warmen und beweglichen Silikonlippen ausgestattet, die den Druck, die Bewegung, die Temperatur und das Geräusch eines echten Kusses nachahmen.

Das Kussgerät mit dem Namen Remote Kiss wird über die chinesische Online-Shopping-Website Taobao an Personen verkauft, welche in Fernbeziehungen leben. Jiang Zhongli, der führende Erfinder des Designs, sagte, dass er sich in einer Fernbeziehung befand und dies zur Erfindung des Remote Kiss führte.

"Während meines Studiums führte ich eine Fernbeziehung mit meiner Freundin, so dass wir nur über das Telefon Kontakt miteinander hatten. Daher stammt die Inspiration für dieses Gerät", erklärt Zhongli.

Das Gerät ist mit Drucksensoren und Aktuatoren ausgestattet, um einen echten, sanften Kuss zu imitieren, indem es den Druck, die Bewegung und die Temperatur der menschlichen Lippen nachahmt. Das Gerät ist mit warmen und beweglichen Silikonlippen ausgestattet, die den Druck, die Bewegung, die Temperatur und das Geräusch eines echten Kusses nachahmen.

Das Gerät funktioniert über eine App, die der Benutzer auf sein Mobiltelefon herunterladen muss, das über den Ladeanschluss des Telefons mit dem Gerät verbunden wird. Die Partner müssen sich in der App zusammenschließen, um einen Videoanruf zu starten und Kopien ihres Kusses über den Cyberspace zu übertragen.

Es können jedoch auch Küsse hochgeladen werden und diese zu einem späteren Zeitpunkt von der anderen Person heruntergeladen werden.