Mit Glück überlebt: Motorradfahrer wird an Kreuzung brutal abgeschossen

Der Moment, in dem ein Pickup-Truck auf Stephen Levey zuflog, als er auf seinem Motorrad an einer roten Ampel saß, wurde mit der Kamera festgehalten

Levey teilte die Aufnahmen seiner am Körper befestigten Kamera auf Facebook, nachdem er in Malibu einen Unfall überlebt hatte, bei dem ein Auto, das angeblich aus einer nahe gelegenen Reha-Einrichtung gestohlen wurde, mit einem anderen PKW zusammenstieß, der sich dann überschlug und in den Motorradfahrer raste.

Die Kamera schneidet im Moment des Aufpralls. "Hallo zusammen, ich bin der unschuldige Motorradfahrer, der gerade an einer roten Ampel saß und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte, als ich aus dem Nichts heraus meinen Beinahe-Tod aufnahm", schrieb Levey auf Facebook neben dem, was er als "sehr beunruhigendes" Filmmaterial bezeichnete. Ich wurde mit dem Flugzeug in das nächstgelegene Trauma-Krankenhaus geflogen, als es offensichtlich sehr fraglich war, ob ich überleben würde", fuhr er fort. "Am Ende hatte ich einen zertrümmerten rechten Arm und bin jetzt Besitzer eines Haufens Titan, den ich nie haben wollte, neun gebrochene Rippen, einen extrem beschädigten rechten Fuß, eine kollabierte Lunge und eine Vielzahl anderer Probleme sowie ein lebenslanges Trauma", so der Mann auf GoFundMe.

Er sagte, dass der noch nicht identifizierte Fahrer des angeblich gestohlenen Autos bei dem Unfall getötet wurde, was das LA Sheriff's Department gegenüber NBC 4 News ebenfalls bestätigte. "Ich hätte das nicht durchleben sollen", sagte Levey ebenfalls gegenüber NBC. "So schlimm die Dinge auch sind, und ohne dramatisch zu sein, sie sind ziemlich schlimm, Junge, es hätte schlimmer sein können."

Er fügte hinzu, dass er ohne Erinnerung an den Unfall aufgewacht sei.