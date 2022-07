Model gab 600.000 Euro aus, um wie Kim Kardashian auszusehen

Ein Modell hat an die 600.000 Euro an Schönheits-OPs bezahlt, um wie Kim Kardashian auszusehen. Der Vorgang ging aber schief. Jetzt will sie wieder ihr "echtes" Aussehen zurück.

Eigentlich sollte alles ganz einfach und nach ein paar OPs die Verwandlung perfekt sein. Doch insgesamt gab Jennifer Pamplona an die 600.000 Euro aus, um festzustellen, dass ihr der neue Look gar nicht gefällt. Jetzt gab die Frau 120.000 Euro aus, um wieder ihr "echtes" Gesicht zurückzubekommen. Das 29-jährige Model unterzog sich im Laufe von 12 Jahren 40 Schönheitsoperationen. "Die Leute nannten mich eine Kardashian, und das fing an zu nerven", sagte Pamplona, die im April 2015 erstmals als Model für die Marke Versace auf sich aufmerksam machte, gegenüber Caters. "Ich hatte gearbeitet und studiert und war eine Geschäftsfrau. Ich hatte all diese Dinge getan und all diese Errungenschaften in meinem Privatleben gehabt, aber ich wurde nur anerkannt, weil ich wie eine Kardashian aussah." © Jennifer Pamplona Twitter Bereits mit 17 Jahren gab es die erste Operation. Zu den mehr als 40 Eingriffen, denen sie sich unterzog, gehörten drei Nasenkorrekturen und acht Operationen an ihrem Po, darunter Po-Implantate und Fettunterspritzungen. Alles, um ihrem Idol Kim Kardashian ähnlich zu sehen. Aufmerksamkeit gab es für die Verwandlung jedoch. Sie sammelte auch über eine Million Instagram-Follower, aber glücklich wurde sie damit nicht. "Ich entdeckte, dass ich süchtig nach Operationen war und nicht glücklich war. Ich füllte mir Filler ins Gesicht, als wäre ich im Supermarkt", gab das Model zu. "Es war eine Sucht, und ich geriet in einen Kreislauf von Chirurgie gleich Ruhm und Geld. Ich habe einfach die Kontrolle über alles verloren. Ich habe eine Menge harter Zeiten durchgemacht." © Jennifer Pamplona Twitter Pamplona gab an, dass sie Jahre der Verzweiflung brauchte, bevor sie ihre Körperdysmorphie und ihren Wunsch, ihre normale Form wiederzuerlangen, verstand. "Ich sah vorher auf dem Computer, wie ich aussehen würde, und es war, als würde ich eine Wiedergeburt erleben. Ich hatte ein Gesichts- und Halslifting, eine Fettentfernung im Wangenbereich, eine Katzenaugenoperation, ein Lippenlifting und eine Nasenkorrektur - alles auf einmal. Ich betrat den Operationssaal als eine Person und kam als eine andere heraus", sagte sie. Das Model und ein Arzt haben sich zusammengetan, um eine Stiftung, die JP Mental Health Foundation, in Brasilien zu gründen, die Menschen mit Körperdysmorphien helfen soll. "Ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Lebensgeschichte vielen Menschen helfen kann, aber mein Gesicht ist schön, und jetzt sehe ich sogar noch schöner aus", sagte sie.