Mutter ohne Schlüsselbeine enthüllt irren Party-Trick

Die britische Mutter Danielle hat Cleidocranial Dysplasia, eine seltene genetische Erkrankung. Jetzt hat sie ihren "Partytrick" auf TikTok geteilt.

Eine britische Mutter, die ohne Schlüsselbeine geboren wurde, hat ihren "Partytrick" verraten - und die Leute zum Staunen gebracht. Danielle leidet an einer seltenen genetischen Erkrankung namens Cleidocranial Dysplasia (CCD), die die Entwicklung von Knochen, Schädel und Zähnen beeinträchtigt.

In ihrem Fall wurde sie ohne Schlüsselbeine geboren, was das Wachstum ihrer Zähne beeinträchtigt hat. In dem Clip, der bereits 400.000 Mal aufgerufen wurde, zeigte Danielle, was sie mit dem fehlenden Schlüsselbein machen kann. Während sie vor der Kamera einen Schmollmund zog, erklärte die Mutter: "Wenn mich jemand fragt, was ich mitbringe... der Trick mit den fehlenden Schlüsselbeinen funktioniert jedes Mal."

Dann drückte Danielle ihre Arme nach innen, so dass sich ihre Schultern berührten und ihr Oberkörper sich in der Mitte zu falten schien. "Was ist dein Partytrick?", witzelte sie in der Bildunterschrift.