Mutter tötete eigene drei Kinder: Vater will ihr vergeben

Der Ehemann einer Krankenschwester, die ihre drei Kinder getötet haben soll, hat gesagt, dass er ihr verzeiht, während er über seine 'unerträgliche und unerbittliche' Trauer spricht.

Patrick Clancy, 34, äußerte sich auf einer GoFundMe-Seite, wo er zum ersten Mal über die Taten seiner Frau Lindsay sprach. Nach dem Tod ihrer drei Kinder - Cora, fünf Jahre, Dawson, drei Jahre, und Callan, acht Monate - versuchte Lindsay, sich das Leben zu nehmen, überlebte aber und liegt weiterhin im Krankenhaus.

Die 32-jährige Mutter litt Berichten zufolge zum Zeitpunkt der Tragödie an einer postpartalen Depression. Der Vorfall ereignete sich, als Patrick "für 25 Minuten" wegging, um einen Imbiss zu holen, und dann zurückkam, um seine Frau bewusstlos vor dem Haus der Familie zu finden. "Viele Leute haben gesagt, dass sie sich das nicht vorstellen können, und sie haben Recht, es gibt absolut nichts, was einen darauf vorbereiten kann", schrieb Patrick.

"Der Schock und der Schmerz sind unerträglich und erbarmungslos. Ich werde ständig an sie erinnert und mit dem wenigen Schlaf, den ich bekomme, träume ich immer wieder von ihnen."

Lindsay, die sich im Mutterschaftsurlaub von ihrem Job am Massachusetts General Hospital befand, wird nun wegen Mordes angeklagt. "Unsere Ehe war wunderbar und wurde diametral stärker, als sich ihr Zustand rapide verschlechterte", schrieb er. "Ich war genauso stolz darauf, ihr Ehemann zu sein, wie darauf, Vater zu sein, und fühlte mich unendlich glücklich, sie in meinem Leben zu haben. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich sie zum ersten Mal sah, und wie überwältigt ich von der Liebe auf den ersten Blick war, die man nur in Filmen sieht. Es dauerte wirklich nicht lange, bis ich mir sicher war, dass ich sie heiraten wollte. Ich möchte euch alle bitten, dass ihr tief in euch hineinfindet und Lindsay vergebt, so wie ich es getan habe," so der Mann weiter.