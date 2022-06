Mutter und Tochter, 6, in Indien gruppenvergewaltigt

Die indische Polizei sucht nach mehreren Verdächtigen, nachdem eine Gruppe von Männern eine Mutter und dessen Tochter vergewaltigt hatten.

Eine Tat, die fassungslos macht. Eine Mutter versuchte per Mitfahrgelegenheit in Indien gemeinsam mit ihrer Tochter in die heimischen vier Wände zu gelangen. Die beiden hatten zuvor den Piran Kaliyar, eine heilige Stätte in der indischen Provinz Uttarakhand, besucht, als die Männer ihnen anboten, sie sicher nach Hause zu bringen.

Die Mutter hatte nach Angabe der indischen Polizei keine Ahnung, wie viele Männer sich in dem Auto befinden. Während das Auto noch fuhr, griffen die Männer die beiden an und vergewaltigte sie, bevor er sie in einem nahe gelegenen Kanal absetzte.

© Jam Press Vid/TIM

Die Mutter gelangte zu einer nahegelegenen Polizeistation und zeigte den unfassbaren Vorfall an. Mutter und Tochter wurden in das nahe gelegene Roorkee Civil Hospital gebracht, wo die Ärzte bestätigten, dass sie beide Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden waren. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Bereits vor wenigen Wochen war es in Indien zu einem ähnlichen schockierenden Vorfall gekommen. Eine Frau zwang fünf ihrer Angestellten an einem sexuellen Übergriff teilzunehmen. Die Frau lockte das Opfer in einen Raum und zeichnete die grausame Tat auf Video auf.