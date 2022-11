Mysteriöse Geister-Lokomotive mitten im Wald entdeckt

Eine Geister-Lokomotive, welche mitten in einem Wald steht und völlig heruntergekommen ist, sorgt derzeit im Netz für wilde Spekulationen.

Ein Instagram-Nutzer teilte auf seinem Kanal ein Video von seinem Fund in einem abgelegenen Wald an der englischen Ostküste in Suffolk. Man sieht eine rostige, alte Lokomotive, welche noch immer auf Gleisen steht - die führen aber nirgends hin. Die Entdeckung der Lok machte der Mann, nachdem er Gerüchte über einen verlassenen Zug in dieser Gegend gehört hatte und sich anschließend auf die Suche gemacht hatte.

Der verlassene Zug soll um 1950 gebaut worden sein. Warum die Lokomotive einfach stehen gelassen wurde, wofür sie im Einsatz war und für wen, ist ungeklärt. Dem Instagram-Nutzer, der das Video teilte, zufolge, riecht die Zugmaschine immer noch nach Öl und Rauch, trotz des jahrzehntelangen Stillstands. Den genauen Fundort verrät er allerdings nicht, da sonst eine Art Massentourismus dorthin entstehen und so die Lokomotive beschädigt oder ausgeschlachtet werden könnte.