Mysteriöses Meerestier soll Gänsen den Tod bringen

Geht es nach dem Mann, treibt im Lake District in den USA ein mysteriöses Ungeheuer sein Unwesen. Es soll Gänse unter Wasser ziehen und ertränken.

Der Mann will drei Gänse gesehen haben, die von einem Ungeheuer unter Wasser gezogen wurden und nie wieder aufgetaucht sind.

Wayne Owens, der in Ullswater arbeitet, fordert die Menschen auf, sich vom Wasser fernzuhalten, da die Gänse, die untergetaucht sind, nie wieder gesehen wurden. Owens warnte auch davor, mit Hunden in den See schwimmen zu gehen. Zudem habe er selber zu große Angst in das Wasser zu gehen, da seiner Meinung nach ein Seeungeheuer sein Unwesen treibt.

Trotz Owens' Klagen über Seeungeheuer hat ein Ranger, der für die Nationalparkbehörde des Lake District arbeitet, nach einer Untersuchung festgestellt, dass sich nichts in den Gewässern befindet.

Owens sagte: "Ich war auf dem Dampfer, und diese graue Gans wurde von der Spitze des Sees geholt und nach hinten gezogen, und sie war nicht mehr zu sehen. Wir beobachteten sie weiter, aber sie kam nicht wieder hoch. Mein Skipper, der 36 Jahre Erfahrung hat, war bei mir und sagte, er habe so etwas noch nie gesehen. Innerhalb von 15 Sekunden war der zweite geschnappt.

Geht es nach Owens könnte sich ein riesiges Krokodil in den See verirrt haben und dort nun auf Beutezug sein. Eine Sprecherin der Lake District National Park Authority sagte: "Wir sind uns der angeblichen Vorfälle mit Gänsen auf dem Ullswater bewusst. Unser Lake Ranger Team patrouillierte am Wochenende in dem Gebiet und konnte nichts Ungewöhnliches feststellen.