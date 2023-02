Mythos: Rosafarbene Delfine in Fluss gesichtet

In Brasilien wurden rosafarbene Delfine in einem Fluss gesichtet! Die sogenannten Botos umgibt außerdem ein uralter, spannender Mythos.

Es ist kaum zu glauben. In Südamerika wurden tatsächlich während einer Fluss-Bootstour Delfine gesichtet. -Und zwar nicht irgendwelche Delfine, sondern: Rosafarbene Delfine!

Handelt es sich dabei um Tierquälerei, um Touristen anzulocken?

Tatsächlich könnte man sagen, es handelt sich bei den pinken Delfinen um eine Art "Wunder der Natur". Bei den Delfinen handelt es sich nämlich um Amazonasdelfine, auch "Boto" genannt. Die Botos sind Flussdelfine, welche nicht nur- sage und schreibe- zwei bis drei Meter lang werden, sondern sogar ein Gewicht von bis zu 160 Kilogramm auf die Waage bringen können.

Ihre rosa Farbe ist übrigens vollkommen natürlich und verändert sich mit dem Alter: Jungdelfine sind silbergrau und je älter die Tiere werden, desto pinker werden die Botos!

Für die einheimischen ein gutes Geschäft. Rosafarbene Delfine lassen sich natürlich brillant vermarkten. Brasilianische Organisationen bieten nämlich das Schwimmen mit den eigentlich wilden und frei lebenden Tieren an! Nachdem die Delfine ganz einfach mit Fischen angelockt werden, können Touristen mit ihnen anschließend im Wasser planschen.

Einen Mythos um die Botos gibt es aber doch:

In Rio Negro geht die Sage um, dass der Boto nachts als attraktiver, junger Mann in einem weißen Anzug aus dem Wasser an Land kommt und dabei Ausschau nach jungen Mädchen hält. Anschließend soll das Mädchen schwanger werden. Tatsächlich gibt es in der Region Geburtsurkunden, in welchen „Boto Cor de Rosa“ als Vater eingetragen ist.

Ob an dem Mythos wohl was dran ist? Vermutlich nicht. Andererseits, wer hätte gedacht, dass es rosafarbene Delfine gibt?