Nach Affäre: Frau zahlte 20.000 € an Auftragskiller, um Lover zu ermorden

Eine Frau wird beschuldigt, einen Auftragskiller mit mehr als 20.000 Euro bezahlt zu haben, um ihren ehemaligen Liebhaber nach einer kurzen Affäre zu töten.

Helen Hewlett steht im Mittelpunkt eines laufenden Prozesses vor dem Norwich Crown Court, in dem beschrieben wurde, dass sie von Paul Belton "völlig überwältigt" war, nachdem sie sich in einem Auto "intim berührt und geküsst" hatten. Der Mann soll den Vorfall sofort bereut haben, Hewlett soll von ihm aber "besessen" gewesen sein.

Die 43-jährige verheiratete Mutter begann, ihn mit E-Mails und SMS zu bombardieren und Nachrichten über ihn auf Facebook zu veröffentlichen. Dies ging soweit, dass die Frau ihre Arbeit kündigte, um in derselben Firma wie ihre Affäre zu beginnen. Dieser soll seine Schichtpläne in der Fabrik, die Schokoladenprodukte für Tesco herstellt, so gestaltet haben, dass er Hewlett aus dem Weg ging, und begann, ihre Nachrichten zu blockieren.

Doch ihr Verhalten eskalierte, so die Staatsanwaltschaft, und sie beschwerte sich später bei den Werksleitern und beschuldigte ihn des Mobbings und der sexuellen Belästigung. Blair sagte: "Sie war entschlossen, seinen Ruf bei der Arbeit zu ruinieren", und Belton wurde geraten, die Polizei einzuschalten.

Nachdem er all die Avancen abgelehnt hatte, soll die Frau rund 20.000 Euro für einen Auftragskiller ausgegeben haben. Blair sagte, Hewlett habe den Auftragskillern gesagt: "Es ist wichtig, dass es wie ein Unfall aussieht." Sie wurde nach einem Hinweis an die Polizei verhaftet, die später herausfand, dass sie im Internet nach tödlichen Unfällen in der Gegend gesucht hatte, um zu sehen, ob Belton getötet worden war.

Der Killer dürfte wohl nur aufs Geld aus gewesen sein, der Mann lebt nach wie vor, das Verfahren ist auständig.