Nach 'geistigem Schaden'-Sager: Sky-Moderator outet sich live auf Sendung

Der Sager des WM-Botschafters aus Katar, wonach homosexuelle Menschen einen "geistigen Schaden" hätten, sorgt in der ganzen Welt für Wirbel. Nun outete sich Sky Moderator Thomas Fleischmann live auf Sendung.

"Laut Katars WM-Botschafter habe ich einen geistigen Schaden. Ich versuche trotzdem, irgendwie unfallfrei durch die nächsten Minuten zu kommen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Willkommen hier bei Sky Sport News", so die Begrüßung von Sky Moderator Thomas Fleischmann an die Zuseher. In Folge der skandalösen Aussagen des WM-Botschafters von Katar, Khalid Salman, outete sich der Moderator von Sky als homosexuell.

Salman bezeichnete die Homosexualität in einer ZDF-Doku als "Schaden des Geistes". Damit löste er eine Welle der Empörung aus, die WM wird aber unentwegt am 20.11 im Golf-Staat, mit dem Spiel Katar gegen Ecuador beginnen. Sky-Moderator Fleischmann dürfte mit der Aussagen ebenfalls nicht konform gehen und gab das starke Statement live im TV ab. Hier gibt es den ganzen Sager zum Nachsehen.