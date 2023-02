Nach OP-Pfusch: Hulk Hogan spürt seine Beine nicht mehr

Hulk Hogan ist angeblich nicht mehr in der Lage, seine Beine zu spüren, nachdem ihm bei einer Rückenoperation Nerven durchtrennt wurden.

Während der "Kurt Angle Show" sagte Kurt, dass er die Gelegenheit hatte, mit Hogan über seine Rückenoperation zu sprechen und er sagte, "Hogan wurde erneut am Rücken operiert. Er hat die Nerven in seinem Unterkörper durchtrennt. "

"Er kann seinen Unterkörper nicht mehr fühlen, also muss er seinen Stock benutzen, um herumzulaufen. Ich dachte, er benutzt den Stock, weil er Schmerzen im Rücken hat. Er hat keine Schmerzen. Er hat überhaupt keine Schmerzen. Er kann nichts fühlen."

"Jetzt kann er seine Beine nicht mehr spüren, also muss er mit einem Stock gehen. Das ist ziemlich ernst, Mann. Ich meine, Hogan tut mir wirklich leid. Er hat sein Herz und seine Seele in dieses Geschäft gesteckt und es hat ihn aufgefressen," so Kurt Angle in seiner Show.