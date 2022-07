Nach Scheidung: Blümchen auch schwanger

Erst feierte die Sängerin Jasmin Wagner, auch bekannt als Blümchen, ihre Scheidung. Jetzt wird bekannt, warum.

Wie die Sängerin Blümchen bekannt gab ist sie bereits im sechsten Monat schwanger. Erst vor wenigen Tagen feierte sie groß ihre Scheidung. Mit ihrem neuen Freund ist die 42-Jährige bereits länger liiert.

"Ich fühle mich voller Energie. Das Baby kommt im Winter. Ich bin gespannt, ob ich dann noch in meine Winterstiefel passe," so Wagner gegenüber der Bild. Der Vater des Kindes soll ein dänischer Modeunternehmer sein. "Er ist sehr liebevoll, wir machen diese Erfahrung beide zum ersten Mal. Das größte Abenteuer beginnt jetzt", zeigte sich die "Herz an Herz"-Sängerin voller Vorfreude auf die kommende Zeit.

Lange war für Blümchen nicht klar, ob sie ein Kind möchte. Mit ihrem neuen Partner haben die Zweifel aber verabschiedet. "Es hat dann überraschend schnell, gleich beim ersten Versuch, geklappt. Und wir sind mehr als glücklich darüber."

Das Geschlecht des Kindes wisse sie noch nicht, so Blümchen. "Das Geschlecht steht schon länger auf einem kleinen Zettel in meinem Portemonnaie. Noch haben wir ihn nicht geöffnet und warten auf den passenden Moment."