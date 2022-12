Nach viralem Fahndungsfoto: Frau will sich Gesichtstattoos entfernen lassen

Alyssa Zebrasky wurde zwischen 2018 und 2019 dreimal verhaftet und ging mit ihrem Fahndungsfoto wegen ihrer Gesichtstätowierungen viral.

Eine Frau, die wegen ihres unvergesslichen Fahndungsfotos viral ging, hat beschlossen, einen Neuanfang zu machen und ihre Tattoos entfernen zu lassen. Alyssa Zebrasky aus Warren im US-Bundesstaat Ohio sorgte international für Schlagzeilen, als sie zwischen 2018 und 2019 wegen Diebstahls und Drogendelikten verhaftet wurde. Ihr Fahndungsfoto war besonders auffällig, weil sie kuriose Tattoos im Gesicht hatte.

© spiritualunicorn216/TikTok

Es zeigte ein buntes Spinnennetz auf ihrer Stirn, dunkle Augenringe und fadenförmige Linien auf ihren Lippen und Wangen. Die 29-Jährige, die inzwischen clean ist und ein normales Leben führt, begann einen Prozess zur Entfernung ihrer Tätowierungen und teilte ihn auf TikTok. Sie sagte aus ihrem Auto heraus: "Heute haben wir mit der Entfernung Nummer 10 begonnen und ich möchte nur sagen, dass ich heute große Schmerzen habe.

© spiritualunicorn216/TikTok

Die Tätowierungen um ihre Augen herum kann sie jedoch nicht entfernen, weil dazu eine spzielle Behandlung nötig ist, die sich die Frau nicht leisten kann. "Ich weiß, dass sie an den Augenhöhlenknochen herankommen können, alles, was Knochen darunter hat, können sie entfernen... aber etwas von dem Schwarz könnte bleiben", erklärte sie.

© spiritualunicorn216/TikTok

Doch Alyssa nutzte die Gelegenheit, um zu erklären, dass sie sich ihr Gesicht wegen ihres damaligen Freundes tätowieren ließ. "Vor ein paar Jahren habe ich diesen Typen kennengelernt und dachte, ich sei verliebt. Ich bin mit ihm weggezogen, nachdem ich gerade von Heroin losgekommen war und angefangen hatte, andere Drogen zu nehmen. Er sagte mir, wenn ich so sein wolle wie er, solle ich mir mein Gesicht tätowieren lassen. Ich ließ mir mein Gesicht tätowieren, wurde clean, er kam ins Gefängnis, ich ins Gefängnis. Wir sahen uns nicht mehr. Ein Jahr, nachdem ich clean geworden war, fragte ich meine Bewährungshelferin: "Hey, was hältst du davon, wenn ich meine Tattoos entfernen lasse?", so die Frau.