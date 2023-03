Lionel Messi kauft 35 goldene iPhones im Wert von 175.000 Euro für sein Team und seine Mitarbeiter, die die Weltmeisterschaft gewonnen haben

Lionel Messi gab 175.000 Euro für 35 goldene iPhones für seine Weltmeistermannschaft und deren Mitarbeiter aus. Der argentinische Star gab die 24-karätigen Geräte für jedes Mitglied der Siegermannschaft in Auftrag und ließ sie am Samstag in seine Pariser Wohnung liefern.

Auf jedem Telefon sind der Name des Spielers, seine Nummer und das argentinische Logo eingraviert. Eine Quelle sagte: "Lionel wollte etwas Besonderes, etwas Glänzendes, um seinen stolzesten Moment zu feiern. Er hat sich mit dem Unternehmer Ben Lyons in Verbindung gesetzt, und gemeinsam haben sie das Design entwickelt."

Ben, CEO von iDesign Gold, sagte: "Lionel ist nicht nur die Ziege, sondern auch einer der treuesten Kunden von IDESIGN GOLD und hat sich ein paar Monate nach dem WM-Finale bei uns gemeldet. Er sagte, er wolle ein besonderes Geschenk für alle Spieler und Mitarbeiter, um den unglaublichen Sieg zu feiern, aber er wolle nicht das übliche Geschenk von Uhren.