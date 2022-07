Nackter Mann will auf Autobahn auf Truck aufspringen

Irre Szenen in Florida. Ein nackter Mann versuchte per Anhalter in die nächste Stadt zu kommen und auf einen vorbeifahrenden Truck aufspringen. Wie durch ein Wunder kam der Mann ohne Blessuren davon.

Der Mann machte andere Autofahrer fassungslos, als er plötzlich über mehrere Fahrstreifen sprintete, um sich an das Heck eines Trucks zu klammern.

Der strömende Regen konnte den Mann nicht davon abhalten, über mehrere Autobahnspuren zu rennen und auf die Ladefläche eines Sattelschleppers zu hüpfen, heißt es in einem Bericht. Aufgeschreckte Autofahrer hielten an, um das Chaos zu beobachten. Bilder des Vorfalls tauchten rasch in den sozialen Netzwerken auf. Der Nudist, der anscheinend nicht an die möglichen Konsequenzen dachte, vollführte inmitten von strömendem Regen und vorbeifahrenden Autos seine Spritztour und stieg auf. © ZvG Der Mann wurde von Hilfssheriffs in Schutzhaft genommen, nachdem einige besorgte Autofahrer den Notruf gewählt hatten. "Wir konnten ihn in ein örtliches Krankenhaus transportieren, wo er auf seine geistige Gesundheit untersucht wurde", sagte Douglas Johnson, Sprecher des Sheriff-Büros von Sarasota County. "Wir wissen zwar nicht, was die Handlungen dieses Mannes ausgelöst hat, aber es ist offensichtlich, dass er ein abnormales Verhalten an den Tag gelegt hat", sagte Johnson gegenüber Fox 13.