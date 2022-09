Nackter Teenager aus Felsspalte gerettet

Der 19-Jährige steckte nach einem Sturz aus ungefähr 100 Metern in einer Felsspalte im Naturschutzgebiet Mestre Alvaro in Brasilien fest. Die Rettungskräfte waren darüber erstaunt, dass der junge Mann komplett nackt war.

Der Vorfall ereignete sich letzte Woche. Eine Suchaktion wurde ausgelöst, als der Teenager als vermisst gemeldet wurde. Passanten hörten in dem Gebiet Hilferufe und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Diese mussten den Mann mit Hilfe eines Hubschrauber-Rettungskorbes aus der Schlucht retten.

Der Junge stammt aus der nahegelegenen Stadt Vila Velha. Es wird vermutet, dass er sich mit Freunden in dem Naturschutzgebiet aufhielt. Aufgrund seines Schocks, war der 19-Jährige nach seiner Rettung mit einem Hubschrauber nicht mehr in der Lage sich daran zu erinnern, was davor passiert war und warum er keine Kleidung anhatte.

Er wurde in das Jayme Santos Neves State Hospital gebracht, wo er unter Beobachtung gestellt und wegen Anzeichen von Unterkühlung und Verletzungen am Körper behandelt wurde.

A teenager who fell naked into the 300-meter deep valley in the Mestre Alvaro nature reserve in Brazil was rescued as a result of the intense efforts of the search and rescue teams. The young man continues to be treated at the hospital. pic.twitter.com/25uhMLM6Od