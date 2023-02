Nächster Fall von Polizeigewalt: US-Cop erschießt Mann ohne Beine

Die Polizei von Los Angeles war zu dem Vorfall in Huntington Park ausgerückt, nachdem gemeldet worden war, dass ein Mann von einem anderen Mann im Rollstuhl niedergestochen worden war. Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie Anthony Lowe Jr. mit einem Messer vor, mit dem er die Beamten laut Aussagen der Polizei bedroht haben soll.

Da sich die Beamten von dem an beiden Beinen amputierten Mann schwer bedroht fühlten, schossen sie mehrfach auf den Mann. Er starb noch am Tatort.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy