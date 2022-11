NASA: Datum für die ersten Mond-Bewohner bekannt gegeben

Im Dezember 1972 waren die letzten Menschen auf dem Mond - also vor ziemlich genau 50 Jahre. Nun will die NASA erneut zum Erdtrabanten aufbrechen und nennt auch gleich das Datum, an dem die ersten Menschen dort leben sollen.

Erst vergangenen Mittwoch (Ortszeit) startete die Artemis-1-Mission, welche bis zu hundert Kilometer an den Mond herankommen soll - unbemannt. Howard Hu, Leiter des "Orion"-Programmes der NASA, stellt nun ein Datum in Aussicht, an dem die ersten Menschen am Mond leben und arbeiten sollen. 2030 würden demnach die ersten Bewohner des Mondes eine längere Zeit dort verbringen, sich mit einem Rover fortbewegen und Wissenschaft betreiben. Die Oberfläche des Erdtrabanten soll 2025, erstmals nach über 50 Jahren, wieder von Menschen betreten werden, so der Plan.