NBA-Legende Jordan spendet Mega-Summe an Make-A-Wish

Als Spieler war Michael Jordan der wohl beste Basketballer seiner Zeit. Aber auch in 'Rente' macht der US-Amerikaner auf sich aufmerksam.

Michael Jordan hat der Make-A-Wish Foundation 10 Millionen Dollar gespendet. Die Organisation gab am Mittwoch bekannt, dass die Spende des NBA-Milliardärs die größte Einzelspende in der Geschichte der Wohltätigkeitsorganisation ist.

In einer Erklärung sagte Jordan, dass seine Spende an die Stiftung, die Kindern mit lebensbedrohlichen Krankheiten Wünsche erfüllt, zu seinem bevorstehenden 60. Geburtstag am Freitag erfolgte.

Jordans Beziehung zu Make-A-Wish geht auf das Jahr 1989 zurück, zu Beginn seiner Spielerkarriere bei den Chicago Bulls, und er hatte vor seiner jüngsten Spende bereits mehr als 5 Millionen Dollar gespendet.