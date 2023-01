Neu für das Jahr 2023: 7er-BMW macht die Straßen unsicher

Das Konzept des 2023 7er-BMWs unterscheidet sich kaum von dem des aktuellen Fahrzeugs, es soll weiterhin das luxuriöseste und fortschrittlichste Produkt der Marke sein.

Die Antriebseinheiten umfassen einen aufgeladenen Reihensechszylinder und einen V8 mit Doppelturboaufladung, später wird ein Plug-in-Hybrid hinzukommen. Der 7er soll beim fahren nahezu über die Straße schweben. Dank einiger Änderungen am Fahrwerk und an der Aufhängung, einschließlich einer neuen Hinterradlenkung, ist sein Fahrverhalten etwas geschmeidiger als das des Modells von 2022.

Die Fahrerassistenzsysteme bieten einen Freisprechmodus für Autobahnfahrten, aber der Clou ist das optionale 31,3-Zoll-Display im Fond namens Theater Screen, das von der Decke herabhängt und über das bordeigene Wi-Fi-System Fernsehen und Filme überträgt.

© BMW ×

Der 7er ist die Spitze der BMW Modellreihe und bietet seinen Insassen eine Fülle von Annehmlichkeiten. Wohlriechendes Leder, Edelstahlakzente sowie edle Glas- und Holzverkleidungen verleihen dem Innenraum der 7er-Reihe ein edles Flair. Käufer können sogar eine neue Kaschmir-Polsterung wählen.

© BMW ×

Der luxuriöse Innenraum verfügt nun über die Technologie, den Stil und die Opulenz, um die Mercedes-Benz S-Klasse herauszufordern. Das Platzangebot für die Passagiere ist sowohl vorne als auch hinten großzügig, aber am meisten beeindruckt der 7er, wenn er mit dem Executive Lounge-Paket ausgestattet ist, das zusätzlich elektrisch verstellbare, verstellbare Rücksitze mit Massagefunktion, ein kabelloses Smartphone-Ladepad für den Fondbereich und verstellbare Nackenkissen an den Kopfstützen bietet. Der Kofferraum ist so groß, wie man es von einem Luxusauto der Oberklasse erwarten kann.

© BMW

Auch der Motor kann sich sehen lassen. Ein 3,0-Liter-Reihenmotor mit Turbolader und 375 PS gehört zur Serienausstattung - die Modelle mit diesem Motor werden als 740i bezeichnet - und wird von einem 48-Volt-Hybridsystem unterstützt. BMW schätzt, dass der 740i in nur 5,0 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt.