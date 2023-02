Neue Regeln: So will Netflix das Passwort-Sharing verhindern

Netflix ergreift extreme Maßnahmen, um die gemeinsame Nutzung von Passwörtern mit seiner neuen Richtlinie einzudämmen.

Wenn ein neues Gerät an einem anderen Ort angemeldet wird, verlangt Netflix einen temporären Code, der die Anmeldung an diesem Ort für sieben aufeinanderfolgende Tage erlaubt. Das Unternehmen erklärt, dass diejenigen, die mit ihrem Hauptgerät unterwegs sind, Netflix problemlos an anderen Orten nutzen können.

Um jedoch einen ununterbrochenen Zugang zu Netflix zu gewährleisten, müssen Sie mindestens einmal alle 31 Tage eine Wi-Fi-Verbindung von Ihrem Hauptstandort aus herstellen.

Dieser extreme Ansatz ist ein klares Zeichen für die Entschlossenheit von Netflix, die gemeinsame Nutzung von Konten zu beenden und mehr Einnahmen zu erzielen.

Netflix hat letztes Jahr bestätigt, dass es im ersten Quartal 2022 mehr als 200.000 Abonnenten verloren hat, und die Zahlen zeigen, dass immer mehr Menschen zu anderen Streaming-Plattformen abwandern. Von Januar 2021 bis August 2022 sank der weltweite Marktanteil von Netflix von 32 % auf 27 %.