Neue Studie: Ratten lieben diesen Gaga-Song

Ratten scheinen Musik zu mögen. Zu diesem Schluss kamen japanische Wissenschaftler in ihrer neuesten Studie und zeigen außerdem, welchen Song sie besonders gerne hören.

Der Evolutionsforscher Charles Darwin (1809-1882) hegte bereits den Verdacht, dass auch Tiere der Anziehungskraft von Musik nicht widerstehen können. Japanische Wissenschaftler wollten diese Vermutung nun experimentell prüfen und statteten dazu Ratten mit Beschleunigungssensoren aus. Diese sollten die Kopfbewegungen der Nager aufzeichnen, um so ein mögliches "Nicken im Takt" aufzuzeigen.

Wie sich herausstellte, fand tatsächlich eine Taktsynchronisation bei den Ratten statt. Unter den Musikstücken, welche den Nagern vorgespielt wurden fanden sich Hits wie "Born This Way" von Lady Gaga, "Beat It" von Michael Jackson oder aber auch Klassische Werke von Mozart. Die Songs wurden in unterschiedlichen Geschwindigkeiten abgespielt - von sehr langsam bis zum vierfachen Tempo.

Lady Gaga bei Ratten im Trend

Aufgrund der höheren Herzfrequenz und der geringeren Körpergröße vermuteten die Wissenschaftler, dass Ratten bei den Liedern ein schnelleres Tempo als Menschen präferieren. Dies stellte sich jedoch als falsch heraus, denn auch die Nager zeigten die meiste Aktivität bei Songs, welche zwischen 120 bis 140 BPM (Schlägen pro Minute) aufwiesen. Der Hit "Born This Way" von Lady Gaga schien dabei das optimale Tempo getroffen zu haben - die Ratten waren begeistert.