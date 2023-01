Neuer Audi soll Fahrspaß und SUV perfekt vereinen

Audis neuestes Konzeptfahrzeug, der Activesphere, ist ein Luxuscoupé, das sich in einen Lkw mit Offroad-Fähigkeiten verwandeln lässt.

Das Heck des Activesphere Sportback lässt sich per Knopfdruck in eine offene Ladefläche ("active back") verwandeln, perfekt für den Transport von Freizeitgeräten wie E-Bikes oder Wasser- und Wintersportgeräten. Die Activesphere verbindet Gegensätze in perfekter Synthese mit dem Antriebsstrang und dem Fahrwerk, so dass sie auf der Straße und im Gelände gleichermaßen versiert ist.

Lenkrad und Pedale ermöglichen es dem Fahrer, das Fahrzeug aktiv zu steuern, während das autonome Fahren für eine entspannte Zeit auf der Straße sorgt. Der Activesphere basiert auf einer modularen elektrischen Antriebsplattform, der Premium Platform Electric (PPE), die so leistungsfähig ist, dass sie eine Reichweite von 200 Meilen mit nur 10 Minuten Ladezeit ermöglicht und in zukünftigen Serienfahrzeugen von Audi zum Einsatz kommen wird.

© Audi ×

Zu Activesphere it gehört auch das innovative Managementkonzept Audi dimensions, das die physische und die virtuelle Welt miteinander verbindet, indem es digitale Inhalte in Echtzeit im Blickfeld der Passagiere anzeigt. Das Hightech-Headset ermöglicht den Blick auf die reale Umgebung und die Straße und zeigt gleichzeitig 3D-Inhalte und interaktive Elemente an, die den Fahrern die Möglichkeit geben, die Umgebung zu erleben.