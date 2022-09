Neuer Hypersportwagen: Pagani Utopia versetzt Autofans in Ekstase

Der italienische Supersportwagenhersteller Pagani präsentierte nun offiziell seinen neuen Boliden. Dabei verzichtet der Autobauer auf so manchen Trend und bekehrt sich zu seinen Wurzeln und zu dem, was die Käufer wirklich wollen.

Um den neu vorgestellten Pagani Utopia perfekt für die Kunde auszurichten, wurden loyale Käufer der Pagani Autos einfach gefragt, was sie sich von einem Hypersportwagen erwarten. Das Ergebnis: Fahrspaß, Leichtbau und analoges Fahrerlebnis. Mercedes-AMG liefert den Motor für den Straßenrennwagen, wobei der Vorschlag für einen Hybrid-Motor seitens Pagani abgelehnt wurde, um mehr Gewicht zu sparen. Somit ist es ein reines Verbrennerfahrzeug. Durch alle Gewichtssparmaßnahmen, wie auch eine nur 6 Kilogramm schwere Abgasanlage, wiegt der Bolide nur 1280 Kilo.

© pagani ×

© pagani ×

So kommt der Luxustransporter auf 864 PS bei einer Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. Theoretisch würde der Utopia mehr als 350 Sachen schaffen, doch laut Horacio Pagani, dem Gründer der Autofirma, hätten die Kunden in den letzten Jahren nie nach 0-100 km/h oder Topspeed Werten gefragt - was zählte, war der Fahrspaß. Damit der letzte Aspekt der Kundenwünsche - das analoge Fahrerlebnis - erfüllt werden kann, setzt Pagani auf die Möglichkeit, mit Handschaltung (7-Gänge) zu fahren, sowie auf das Fehlen eines Multimedia-Systems in der Mittelkonsole.

© pagani ×

© pagani ×

99 Modelle werden gebaut

Im Sommer 2023 soll die Auslieferung der Hypersportwagen beginnen. Von den 99 Modellen, die produziert werden, sind bereits alle verkauft, dabei setzen über 50% der Kunden auf die Handschalter-Variante. Der Basispreis liegt bei 2,56 Millionen Euro brutto (2,15 Millionen Euro netto), wobei mit den Extras und Sonderausstattungen im Schnitt 3,09 Millionen Euro pro Fahrzeug ausgegeben wurden. Roadster und andere Sonderversionen sollen folgen.

© pagani ×