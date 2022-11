× Neuer Toyota Rennwagen sorgt für ordentlich Dampf

Die Motorsportsaison neigt sich dem Ende zu, weshalb die Motorsportabteilung von Toyota "Gazoo Racing" das neue Fahrzeug für kommendes Jahr vorgestellt hat - den Toyota GR Supra GT4 Evo.

Zahlreiche Rückmeldungen aus den unterschiedlichen Rennserien zum Toyota GR Supra GT4 nahmen die Ingenieure des Unternehmens auf, um so den neuen GT4 Evo besser, stärker und schneller zu bauen. Eine wesentliche Verbesserung stellt dabei das Bremssystem dar, welches mit einer neu angepassten ABS-Einstellung ausgeliefert wird.

Modifizierte Stabilisatoren und neue KW-Stoßdämpfer sollen für ein gutes Handling sorgen, während der 3,0-Liter-Sechszylinder stärker geworden ist und eine optimierte Drehmomentkurve haben soll. Mit einer effektiveren Kühlung will man im Rennbetrieb dauerhaft schnelle Rennrunden absolvieren können. Das Debüt des neuen Sportwagens soll es im Jänner bei den 24 Stunden von Daytona geben.

Bisherige Erfolge

Bereits 50 Klassensiege und über 100 Podiumsplätze konnte der Toyota GR Supra GT4 einfahren, sowohl in nationalen als auch in internationalen Meisterschaften. Insgesamt waren mehr als 50 Fahrzeuge in elf Serien unterwegs und wurden dabei entweder von Amateurrennfahrern oder professionellen Piloten über die Strecke geprescht.