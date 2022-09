NFL-Legende geht bei Promi-Boxen schwer k. o.

Adrian Peterson, der als einer der besten Running Backs in der Geschichte der NFL gilt, musste bei einem Promi Boxen harte Treffer einstecken.

Sein Gegner war der ebenfalls aus der NFL bekannte Running Back Le'Veon Bell - und so kam es zu einem großen Schaukampf zwischen den beiden. Peterson war jahrelang der Superstar der Minnesota Vikings. Peterson ist bis zum heutigen Tage der letzte Running Back, der den MVP Award (2012) für den besten Spieler gewinnen konnte. Seit dem war diese Ehre nur Quarterbacks zuteilgeworden.



Sein Gegner in dem Boxkampf war der ehemalige Pittsburgh Stellers und New York Jets Running Back Le'Veon Bell. Es war kein unterhaltsamer Kampf, in dem beide Kämpfer nur wenige Jabs austeilten und keiner der beiden in der Lage war, viele kraftvolle Schläge zu landen. Mit einer harten Rechten beendete Bell dann jedoch den Kampf. Peterson ging schwer k. o.



Der Ringrichter entschied, dass Peterson den Kampf nicht fortsetzen konnte, und Bell wurde durch K. o. zum Sieger erklärt. Bell sagte: "Ich hatte eine großartige Leistung, ich habe hart gearbeitet. All der Hass motiviert mich nur, es war ein Ehrenabzeichen auf meiner Schulter und ich nutze es, um das Beste zu geben, was ich sein kann.