Nicht mehr willkommen: Trans-Frau aus Frauen-Fitnessstudio verbannt

Eine Transgender-Frau 'ist am Boden zerstört', nachdem sie behauptet hat, dass ihr die Nutzung eines Fitnessstudios nur für Frauen untersagt wurde

Brigid Klyne-Simpson sagte, sie habe sich bei Bodyworks Fitness in Parksville, Kanada, zunächst willkommen gefühlt. Im Gespräch mit CHEK News sagte sie: "Eine der Trainerinnen dort begrüßte mich, und sie war sehr freundlich und erkannte im Grunde sofort, dass ich transsexuell bin, und sagte, ich sei dort willkommen, und sie sagte ausdrücklich, dass ich dort auch sicher sei, und umarmte mich sogar."

Doch nur ein paar Tage nach ihrem Training erhielt Brigid einen Anruf von demselben Mitarbeiter, der sie so freundlich begrüßt hatte: "Tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht, Sie dürfen eigentlich nicht hier sein, aber Sie sind herzlich willkommen, die gemischte Einrichtung zu benutzen." Brigid sagte, sie habe einfach "aufgelegt" und fügte hinzu: "Ich war am Boden zerstört, es gibt kein anderes Wort dafür."

Obwohl sie das gemischte Fitnessstudio benutzen darf, sagte Brigid dem Fitnessstudio , dass sie sich in diesen Räumen nicht wohl fühlt, da sie hauptsächlich von Männern benutzt werden. "Es war mir wichtig, an einem Ort zu sein, an dem ich ausdrücklich akzeptiert werde, wie 'Du bist eine Frau, du darfst hier sein'", erklärte sie.

© Getty Images (Symbolbild)

Der Besitzer von Bodyworks Fitness, Dale Nagra, steht zu seiner Entscheidung und meint, dass Brigid, die seit mehr als drei Jahren eine Hormonersatztherapie macht, in dem gemischten Fitnessstudio willkommen ist.

Er sagte: "Wir wollen, dass sie sich wohlfühlen, aber wir müssen uns auch um die jungen Mädchen kümmern, für die dieses Fitnessstudio eingerichtet wurde, und um die Frauen, und wie werden sich ihre Eltern fühlen, wenn sie da drin sind und dann diese Person mit einer männlichen Stimme und einer großen Person hereinkommt. Man entscheidet sich also für die Bequemlichkeit des Mannes, der sich als Frau identifiziert... und dann kann jeder da reingehen und sagen: 'OK, ich identifiziere mich als Frau und möchte da reingehen können'.