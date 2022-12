OnlyFans-Model arbeitete auch als Sozialarbeiterin: 'Beides harte Jobs'

Eine Sozialarbeiterin hat ihre Karriere auf Eis gelegt, nachdem sie mit OnlyFans erfolgreich wurde.

Whitney Jennings - die sich online Subgirl nennt, arbeitete früher als Sozialarbeiterin. Nun hat sie diesen Job aber aufgegeben und arbeitet nun als Content Creator auf OnlyFans, wo sie explizite Inhalte produziert. Die leidenschaftliche Gamerin und Twitch-Streamerin, die ursprünglich aus Binghamton, New York, stammt, hat schon lange einen unersättlichen sexuellen Appetit und sagt, ihr Lebensziel sei es, "so viele Menschen wie möglich zu befriedigen".

© Whitney Jennings

Die selbsternannte "Königin der ungeschriebenen lustigen Inhalte" machte ihren Universitätsabschluss in Sozialarbeit mit dem Ziel, das Leben der Menschen in ihrer Heimatgemeinde zu verbessern. Aber ihre OnlyFans-Karriere ist so erfolgreich, dass sie ihre Karriere als Sozialarbeiterin derzeit auf Eis gelegt hat.

"Ich habe mir nie Sorgen gemacht, sondern fand es irgendwie aufregend. Der Gedanke, dass mich jemand bei der Arbeit erkennen könnte, hat mich angetörnt", erklärte sie gegenüber dem DailyStar. "Ich habe mir immer vorgestellt, dass wir auf die Toilette gehen und einen Quickie machen, wenn jemand das tut. Ich wusste aber immer, dass ich meinen Job verlieren könnte, wenn die falsche Person davon erfährt. Ich kam an einen Punkt, an dem ich so erfolgreich war, dass ich mir keine Sorgen mehr machen musste, dass jemand davon erfährt."

© Whitney Jennings

Sie erklärt, dass in beiden Berufen Menschen helfen müssen, Stress abzubauen und zu bewältigen, eine positive psychische Gesundheit zu fördern und Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen anzubieten. "Sexarbeit ist wie die Sozialarbeit ein Beruf, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, und ich konnte das, was ich in der Sozialarbeit gelernt habe, auf meine tägliche Arbeit übertragen."