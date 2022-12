Eine OnlyFans-Darstellerin sagt, sie fühle sich in ihrem eigenen Haus unsicher, weil sie eine Reihe von gruseligen und erschreckenden Stalker-Vorfällen erlebt habe

Hannah Palmer, die 2,2 Millionen Instagram-Follower hat, startete letztes Jahr mit OnlyFans und sagt, dass sie seither rund 5 Millionen Euro eingenommen hat. Aber der 24-jährige Social-Media-Star sagt, dass die Arbeit in der Erotikbranche auch viele Schattenseiten hat. Die amerikanische Schönheit erzählte FEMAIL, dass sie "überall" von einem Stalker verfolgt wurde, der in das Haus ihrer Mutter einbrach und verlangte, Hannah zu treffen - bevor er sie in ihrer Wohnung filmte und das Video online stellte.

"Er wartete auf meinem Balkon, um mich dort zu filmen, und die Videos wurden auf fragwürdigen Websites online gestellt", sagte sie. "Es gab Zeiten, in denen ich in meiner eigenen Wohnung Angst hatte. Das ist ein bisschen beunruhigend, denn obwohl ich versuche, meine Wohnung und private Informationen vor der Öffentlichkeit zu verbergen, können sich Influencer nicht mit viel Sicherheit oder Privatsphäre ausstatten, obwohl sie dem Risiko eines solchen Verhaltens von Fans ausgesetzt sind", sagte sie der Daily Mail Australia.

Hannah behauptet, das geheime Filmmaterial von sich selbst durch eine Google-Suche gefunden zu haben und sagte, dass sie nach einiger Recherche auch Videos von anderen Mädchen gefunden habe. Sie sagte: "Als wir das herausfanden, entdeckten wir, dass er dasselbe mit etwa fünf anderen Mädchen tat. Ich wandte mich an die Polizei, die mir sagte, ich solle mich an das FBI wenden, da es sich um eine Cyberangelegenheit handele, was ich dann auch tat. Ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört."

Hannah erzählte auch von der "schlimmsten Erfahrung", die sie je mit einem Stalker gemacht hat: Sie erhielt SMS von einer unbekannten Nummer, die Bilder von ihrem Haus aus dem Garten eines Nachbarn und verbale Belästigungen enthielten. "Er drohte mir und meiner Familie auch mit Gewalt und sexuellen Handlungen", fügte sie hinzu, bevor sie sich an die Polizei wandte und dann vor Gericht ging.

© hannah_cpalmer/Instagram

Obwohl Hannah in den letzten Jahren schreckliche Erfahrungen gemacht hat, hat sie das nicht davon abgehalten, ihre Karriere in der Erotikbranche fortzusetzen.