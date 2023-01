OnlyFans-Star schockiert: Fan bezahlt ihr 8.200 Euro Po-OP

Ein OnlyFans-Star ist schockiert, nachdem ein einzelner Fan über 8.200 Euro für eine "Hinternoperation" gespendet hat.

OnlyFans-Star und umstrittene Twitch-Streamerin TheDanDangler ist von einer Spende schockiert und ist nun auf der Suche nach der Person, die ihr über 8.000 Euro für ihre "Hintern-Operation" gespendet hat. Auf Twitter präsentierte der Star die beachtliche Summe von insgesamt ca. 8.200 Euro und erklärte, dass sie sich bei dem anonymen Spender "persönlich" bedanken möchte.

© thedandangler / Twitter

Auf Twitter zeigte die Streamerin Fotos von einem Zettel und einem Bündel Bargeld, das sie in einer Pappschachtel hinterlassen hatte, und schrieb: "Bruder, jemand hat für meine Hintern-OP bezahlt WTF I WILL FIND YOU!!!! "Wer auch immer das getan hat, bitte schickt mir eine Nachricht, ich möchte mich bei euch bedanken. Ich weiß, dass ihr anonym bleiben wollt, aber das ist zu viel, um euch nicht persönlich zu bedanken.", so das Model.

© thedandangler / Twitter

Ein anonymer Fan schickte ihr das Bargeld mit einer Notiz: "In diesem Paket findest du ein paar Dinge, von denen ich hoffe, dass sie dir helfen, dich besser zu fühlen. Außerdem möchte ich die Kosten für deinen Eingriff übernehmen, so dass du zusätzlich zu den Goodies auch 8.200 in bar bekommst."