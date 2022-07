Orang-Utan begrapscht Besucherin

Die Besucherin amüsiert das Verhalten des Menschenaffen.

Ein Orang-Utan steht hinter einer Besucherin des Safari Parks in Bangkok. Dann grapscht er ihr auf die Brüste und küsst sie. Die Dame ist total begeistert und freut sich über den Kuss auf die Wange.

Doch für das Tier ist der Schmatzer eher nicht so angenehm. Der Park steht nämlich schon seit Jahren in der Kritik, die armen Affen extra für solche Aktionen abzurichten. Der Umgang mit den Tieren ist laut Tierschützern nicht artgerecht. Orang-Utans sind Einzelgänger.

So müssen die Affen laut New York Post beispielsweise als Menschen verkleidet gegeneinander boxen, die Affendamen treten dabei in Bikinis auf. Was lustig wirkt, ist eigentlich Tierquälerei.