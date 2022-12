Originalverpackte Nintendo 64 steht für irre Summe zum Verkauf

Ein ungeöffneter, neuwertiger Nintendo 64 wird derzeit bei eBay auf eBay verkkauft. Die Summe kann sich sehen lassen.

Ein in den USA ansässiger Verkäufer bietet ein originalverpacktes, ungeöffnetes N64 der "Launch Edition" für eine Viertelmillion Euro an. In der Artikelbeschreibung auf eBay heißt es: "Diese Schachtel wurde NIE geöffnet, die Aufkleber auf den Laschen sind intakt... Gerüchten zufolge riecht die Luft in dieser Schachtel wie 1996."

Nach Angaben des Verkäufers ist das betreffende Nintendo 64 werkseitig versiegelt und mit allen Originalbefestigungen versehen. Allerdings warnt der Verkäufer: "Beachten Sie, dass auf der Unterseite des Aufklebers auf der Rückseite des Kartons einige Staubpartikel zu sehen sind, was nach 25 Jahren Lagerung normal ist."

Es gibt noch keine öffentlichen Gebote für die Konsole, aber das Angebot hat derzeit 94 "Beobachter". Wenn sie echt ist, wurde die Konsole zu einer Zeit auf den Markt gebracht, als es nur zwei Spiele für das Nintendo 64 gab: Super Mario 64 und Pilotwings 64. Und wenn die Konsole verkauft wird, wäre das ein rekordverdächtiger Wert. Neuwertige Nintendo 64-Konsolen werden bei eBay regelmäßig für rund 5000 Euro verkauft, aber bei weitem nicht für so viel wie 250.000 Euro.