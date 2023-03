Owen Wilson gibt als Kunst-Star Film-Comeback

IFC Films hat das erste Filmplakat für „Paint“ veröffentlicht, einen Film mit Owen Wilson in der Hauptrolle. In dem Film spielt er den Maler Carl Margle, der eine Anlehnung an den Kunst-Star Bob Ross sein soll.

In dem von Brit McAdams geschriebenen und inszenierten Paint-Film spielen außerdem Michaela Watkins (Werewolves Within, Wanderlust), Wendi McLendon-Covey (Bridesmaids, The Goldbergs), Ciara Renee (Hawkgirl aus dem CW Arrowverse), Lusia Strus (Search Party, 50 erste Dates), Stephen Root (Barry, Office Space) und die Newcomerin Lucy Freyer. "Es ist schwer, sich nicht ein wenig verloren zu fühlen, wenn wir anfangen", sagt Wilson im Trailer, während er ein Bild malt. "Nimm einfach alles in dich auf." "Es gibt nichts Besseres, als denjenigen, den man am meisten liebt, in seiner Nähe zu haben, wenn die Welt kalt wird. Danke, dass du mit mir an einen besonderen Ort gegangen bist". Der Film soll am 7. April dieses Jahres in die Kinos kommen und hat eine Spielzeit von etwa 96 Minuten.