Perverser begrapscht im Flugzeug Passagierin

Zuerst begrapschte der Mann auf dem Delta-Flug eine Passagierin, danach befriedigte er sich vor der Frau selbst.

Der Delta-Passagier muss sich für unsittliche Entblößung und einfache Körperverletzung verantworten. Der Vorfall ereignete sich im Juni an Bord des Delta Airlines Fluges 949 in den USA.

Michael De Wayne Peterson soll eine andere Passagierin begrapscht und sich danach vor der Frau selbst befriedigt haben. Die beiden hatten sich laut FBI vorher nicht gekannt.

Das Opfer berichtete der Polizei, dass der Mann mehrere Male seine Hände in die Hose schob und seinen Penis herausholte. Er hätte sie immer wieder angestarrt und nicht in Ruhe gelassen. Dann hätte er die Frau an der Innenseite ihres Oberschenkels angefasst. "Fass mich nicht an", hätte sie dann geschrien.

Der mutmaßliche Täter wurde nun zwei Monate nach dem Vorfall angeklagt und muss sich vor Gericht verantworten.