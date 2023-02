Perverser verging sich an Pferd: Besitzer bezeichnet ihn als 'kranken Scheißkerl'

Einem Mann wurde verboten, sich 'irgendeinem Tier mit einem Huf' zu nähern, nachdem er beim Sex mit einem Pferd erwischt worden war.

Phillip Henry, 34, wurde von einem Angestellten eines privaten Stalles in Dover erwischt, als er kichernd" mit seiner Hose um die Knöchel das Pferd vergewaltigte. Er floh, wurde aber verhaftet, nachdem seine DNA in einer von der Stute entnommenen Probe gefunden worden war.

Henry gab die Bestialität zu, als er letzte Woche vor Gericht erschien, nachdem er die Anklage zunächst bestritten hatte. Richter Bernard Richmond KC gewährte ihm eine bedingte Kaution und sagte: "Sie dürfen sich keiner Art von Tier mit einem Huf nähern.

Es stellte sich heraus, dass das Pferd dem Ratsmitglied und ehemaligen Bürgermeister von Dover, Neil Rix, gehörte, der es vor sechs Jahren für seine Enkelkinder gekauft hatte. Er bezeichnete Henry als einen "kranken Scheißkerl", der es "verdient, kastriert zu werden".

"Es macht mich einfach krank, und was immer er bekommt, es wird nicht genug sein. Es ist absolut abscheulich", sagte er. "Er ist Abschaum und gehört eingesperrt und der Schlüssel weggeschmissen", fuhr er fort.

Die "hysterische" Stallhelferin entdeckte den Mann und rief daraufhin die Polizei und Rix an. "Er rannte weg, sie verfolgte ihn und wir schalteten die Polizei ein. Ich sagte ihr, sie solle das Pferd sofort in den Stall bringen und rief den Tierarzt an, der innerhalb von 20 Minuten zur Stelle war. Ich sagte zu dem Tierarzt: 'Egal, was es kostet, ich will eine ordentliche DNA-Probe'. Schließlich haben sie ihn verhaftet und er wurde angeklagt.

Sein Urteil soll am 17. März am Canterbury Crown Court gefällt werden.