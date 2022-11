Pietätlose Werbung zur Kristallnacht: Mega-Shitstorm für KFC

Am 9. November wird Jahr für Jahr den Opfern der Kristallnacht gedacht. Kentucky Fried Chicken erntete nach einem geschmacklosen Tweet aber einen Shitstorm.

Die entsetzliche Geschichte ist hinlänglich bekannt. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 plünderte das nationalsozialistische Regime jüdische Geschäfte, Synagogen wurden angezündet und Gewalt gegen Juden wurde verübt. Jährlich wird am 9. November den Opfern dieser Taten gedacht. In einer Push-Benachrichtigung brachte der Fast Food-Riese Kentucky Fried Chicken einen Werbe-Slogan mit den Ereignissen in Verbindung. Wenig überraschend gab es dafür einen Shitstorm.



"Gedenktag an die Reichspogromnacht. Gönn dir ruhig mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken. Jetzt bei KFCheese!", die Benachrichtigung von KFC in Deutschland. Die Entrüstung ließ nicht lange auf sich warten. Ein Nutzer auf Twitter machte seinem Ärger Luft: "Bitte, was soll ich mir gönnen?", so der erzürnte Kunde.

"Hallo KFC – geht es noch geschmackloser? Ich deinstalliere jetzt die App, das geht zu weit und ist nicht zu entschuldigen", so ein weiterer User. Viele Freunde dürfte sich KFC mit dieser Nachricht wohl nicht gemacht haben.