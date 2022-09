Pikantes Oscar-Geständnis von Jennifer Lawrence

Die Hollywood-Schauspielerin verriet in einem Interview mit der Vogue ein Geheimnis, welche sich bei ihrem ersten Oscar-Besuch zugetragen hatte.

Die Veröffentlichung der Filmreihe "Tribute von Panem" machte Jennifer Lawrence über Nacht zum Superstar in Hollywood. Die US-Amerikanerin war seitdem in Blockbustern wie Red Sparrow, X-Men und Dont Look Up zu sehen.

Bereits im Jahr 2011 war Lawrence als "Beste Hauptdarstellerin" im Independence-Film "Winter's Bone" für einen Oscar nominiert. In einem Interview mit der Vogue erklärte Lawrence ihren damaligen Gemütszustand. Sie sei nämlich vor der ersten Verleihung derart nervös gewesen, dass sie sich übergeben hatte müssen.

Im weiteren Verlaufe des Interviews plauderte die Schauspielerin auch über ihr Privatleben. Im Februar dieses Jahres brachte sie ja ihr erstes Kind auf die Welt. Auch gab Lawrence preis, dass sie bereits zwei Fehlgeburten erlitten hatte.