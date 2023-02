Pilot entführt: Papua-Stamm stellt diese Forderung!

Separatistische Rebellen in Papua-Neuguinea haben Fotos eines entführten Piloten geteilt. Letzte Woche wurde er als Geisel genommen.

Phillip Mark Mehrtens aus Christchurch, der für das indonesische Luftfahrtunternehmen Susi Air tätig ist, wurde von Unabhängigkeitskämpfern der West Papua Liberation Army, dem bewaffneten Flügel der Free Papua Movement, entführt, die sein einmotoriges Flugzeug stürmten, kurz nachdem es auf einer kleinen Landebahn in Paro im abgelegenen Bezirk Nduga gelandet war.

Das Flugzeug mit fünf Passagieren an Bord sollte 15 Bauarbeiter abholen, die in Paro ein Gesundheitszentrum gebaut hatten. Dies hatte die Rebellen wohl erzürnt. "Unser Plan, die Arbeiter zu evakuieren, verärgerte die Rebellen, die daraufhin das Flugzeug in Brand setzten und den Piloten entführten", sagte Gwijangge, der einer der Passagiere war.

Die Rebellen ließen alle fünf Passagiere frei, weil sie indigene Papuas waren, sagte der Sprecher der Rebellen, Sebby Sambom. Sambon zeigte Fotos die zeigen, wie eine Gruppe von Bewaffneten das Flugzeug auf der Landebahn in Brand setzt. Im Cockpit des Flugzeugs sitzend, sagte Kogoya, er habe den Piloten als Geisel genommen, um Papua von Indonesien zu befreien".

Papuan terrorists use all means to gain international support. And the kidnapping of the Susi Air pilot is part of their dirty strategy. There is a radical change of their movement.@Puspen_TNI @antonioguterres @UNHumanRights @amnesty pic.twitter.com/2m2sbcVuJC — solidrock (@ItsSolidRock) February 14, 2023

Ein weiteres Video zeigte einen Mann, der als Mehrtens identifiziert wurde, in einem Wald, umgeben von einer Gruppe von Menschen, die mit Gewehren, Speeren und Pfeil und Bogen bewaffnet waren. In einem dritten Video wurde der Mann von den Rebellen aufgefordert, zu sagen: "Indonesien muss anerkennen, dass Papua unabhängig ist. Ich habe ihn für die Unabhängigkeit Papuas als Geisel genommen, nicht für Essen oder Getränke", sagte Kogoya in dem Video, in dem der Mann neben ihm steht. "Er wird bei mir sicher sein, solange Indonesien seine Waffen nicht einsetzt, weder aus der Luft noch am Boden."