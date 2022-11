Polizei in DIESEM Land findet Marihuana im Wert von 56 Millionen Euro

Insgesamt fanden die Beamten 32 Tonnen verpacktes Cannabis. Nach Angaben der spanischen Guardia Civil ist dies die größte Menge, die in Spanien gefunden wurde.

Die Entdeckung durch die Polizei war Teil einer umfassenderen Operation namens Gardens, bei der die Polizei eine Reihe von Farmen und Produktionsstätten in ganz Spanien durchsuchte. Im Rahmen der Operation Gardens wurden nach Angaben der Polizei neun Männer und 11 Frauen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren festgenommen.

Nach Angaben der spanischen Guardia Civil gehörten sie zu einer Organisation mit Sitz in Toledo, Ciudad Real, Valencia und Asturien. Die Organisation kontrollierte bei den illegalen Geschäften den gesamten Prozess von der Produktion bis zum Vertrieb. Über ihr komplexes Geschäftsnetz verschickten sie Marihuana in ganz Spanien und auch in andere europäische Länder wie die Schweiz, die Niederlande, Deutschland und Belgien.

In einer Erklärung sagte die spanische Guardia Civil: "Die Guardia Civil hat die größte Menge an verpacktem Marihuana beschlagnahmt, die bisher gefunden wurde. "Die Operation Gardens wurde mit der Beschlagnahmung von 32.370,2 Kilogramm Marihuanaknospen abgeschlossen, der größten Beschlagnahmung dieser Substanz, nicht nur in Spanien, sondern auch international. Die Beamten stießen auch auf Dokumente, die auf die Existenz mehrerer weiterer Plantagen hinwiesen, 15 Personen wurden an Ort und Stelle verhaftet.