Polizei muss ausrücken: TikTok-Turnerin von Fans belästigt

Olivia Dunne ist nicht nur Tänzerin, sondern auch gefeierte TikTok-Creatorin. Doch der Hype schlug nun in wilde Szenen um. Dutzende junge Studenten stürmten bei einem Turn-Wettkampf die Halle und schrien. "Gebt uns Livvy!“ und „Wir wollen sie!“.

Viele Fans hatten Plakate dabei, um die Frau zu unterstützen, dabei stand Dunne nicht einmal in der Startaufstellung der LSU. Doch gerade beim Verlassen der Halle spielten sich wilde Szenen ab. Ebenfalls hunderte Fans standen an den Absperrgittern und schrien sofort los, wenn sie Dunne auch nur erahnten. Die ehemalige Turnerin und Silbermedaillengewinnerin von 2008, Samantha Pezsek, nannte die Szenen in einem Video "sehr beängstigend und verstörend".

This is actually so scary and disturbing and cringey. I’m embarrassed for them… pic.twitter.com/h23bBdBQ9B