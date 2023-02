Polizei warnt: Abstand halten von Horror-Krümelmonster

Im US-Staat Santa Cruz spielen sich aktuell Szenen ab, die einem schlechten Horror-Film ähneln.

Dabei wirkte zu Beginn alles total harmlos.

Auf den Straßen des US-Staats Santa Cruz treibt zurzeit das Krümelmonster aus der Sesamstraße sein Unwesen. Dieses verteilt allerdings keine Kekse, sondern sorgt für Angst und Schrecken.

Aber zu Beginn:

Gesichtet wurde die verkleidete Person zum ersten Mal am 16. Jänner 2023. Gruslig, wenn man bedenkt, dass der Erfinder der Sesamstraße Lloyd Morrisett (†93) einen Tag zuvor verstarb.

Dabei berichtete eine Zeugin von ihrem ersten Zusammentreffen auf der offenen Straße gegenüber der „New York Post: „Auf den ersten Blick sah es so aus, als ob er nur Spaß machen würde. Wir wollten gerade nach einem Selfie mit ihm fragen, da haben wir gesehen, wie er plötzlich einen Aufruhr machte und Leuten einfach ins Gesicht schlug“

Ein anderer Passant berichtete: „Es ist das Gruselmonster, nicht das Krümelmonster.“

SANTA CRUZ CALIFORNIA



LEAVE COOKIE MONSTER ALONE!



Seriously, read the article.



Police tell KSBW the man has faced criminal charges in other parts of the country, although police couldn’t provide any additional details.https://t.co/sQQWg2GcGc