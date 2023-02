Porno-Skandal um polnische Fake-Maddie

War alles nur für die Aufmerksamkeit? Seit Tagen wird auf der ganzen Welt diskutiert, was hinter Julia Faustyinas Behauptungen, sie sei in Wahrheit Madeleine McCann, steckt. Mittlerweile ist klar: Julia ist NICHT Maddie. Die österreichische Profilerin Patricia Staniek hat zusammen mit dem Forensiker Shariq Reza Bilder der beiden analysiert und stellte fest: Unter anderem ist der Augenabstand unterschiedlich, die Augenbrauen haben eine andere Form und die Nase ist schmaler. Zudem sei anders als bei Maddie Julias linkes Nasenloch verkleinert.

Nun gibt es weitere Details, die starke Zweifel an Faustynas Geschichte regen: Offenbar wollte die Fake-Maddie noch vor kurzem als Porno-Sternchen durchstarten und lud unter anderem auf Twitter und diversen einschlägigen Webseiten pornografisches Material hoch. Zwar hat Faustyna ihren Twitter-Account (@lovelymiavi_) mittlerweile deaktiviert, die Inhalte wurden jedoch von anderen Usern mit Screenshots dokumentiert.

This is Julia Faustyna ???? account. She deleted all her videos. She had her face on show. I still have them. She is doing this for attention. She is not Madeleine McCann. She needs to be stopped. pic.twitter.com/92S4VKtUvr