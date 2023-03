Professor behauptet, das Geheimnis der Zeitreise geknackt zu haben

Ein Professor, der sein ganzes Leben lang an den Geheimnissen des Zeitreisens gearbeitet hat, will eigenen Angaben zufolge in der Lage sein, die Jahre zurückzubekommen

Professor Ronald Mallett glaubt, die vielleicht größte Entdeckung aller Zeiten gemacht zu haben, 67 Jahre nachdem er im Alter von 10 Jahren begonnen hat, sich damit zu befassen. Sein Ziel ist es, eine Zeitmaschine zu bauen, die "die Struktur des Raum-Zeit-Kontinuums" mit einem "Ring aus rotierenden Lasern verdrehen kann, um eine Zeitschleife zu erzeugen". Der Professor behauptet, der Tod seines Vaters und der Trost von H.G. Wells' Die Zeitmaschine hätten ihn dazu inspiriert, sich ein Leben lang mit dem Thema Raumkrümmung zu beschäftigen. Über eine Passage des Buches sagte Mallett: "Schon der erste Absatz hat mein Leben verändert. Ich erinnere mich noch gut an das Zitat: "Die Wissenschaftler wissen sehr wohl, dass die Zeit nur eine Art von Raum ist, und wir können uns in der Zeit vorwärts und rückwärts bewegen, genau wie im Raum". Er forschte jahrelang im Verborgenen, und als er sich im Krankenhaus von einer Herzerkrankung erholte, hatte er einen "Heureka"-Moment. Im Gespräch mit dem G2 sagte er: "Es hat sich herausgestellt, dass rotierende schwarze Löcher ein Gravitationsfeld erzeugen können, das zu Zeitschleifen führen kann, die es einem ermöglichen, in die Vergangenheit zu reisen." Er sagt, dass es in jedem rotierenden schwarzen Loch zwei Ereignishorizonte gibt, aus denen elektromagnetische Strahlung nicht entweichen kann. Zwischen den beiden gibt es etwas, das als Frame Dragging bezeichnet wird. Er sagt, dass hier das Raum-Zeit-Kontinuum mitgerissen wird.