Geht es nach der Hellseherin Mirella Gasanova soll der Ukraine-Krieg bald der Vergangenheit angehören. Laut Gasanova werde der ukrainische Präsident Selenskyj bald kapitulieren.

Seit nunmehr beinahe genau einem Jahr läuft der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Ein Ende des Konflikts ist nach wie vor nicht in Sicht. Der Vormarsch der russischen Truppen ist bereits seit Monaten gestoppt, auch die Verluste sollen sehr hoch sein. Die Zahlen schwanken von 130.000 bis 500.000 gefallenen Soldaten. Doch eine Hellseherin will das Ende des Krieges bereist in den Sternen sehen.

Mirella Gasanova erklärte, dass die Ukraine kurz vor der Kapitulation stehe. "Es ist besser, nicht einmal über einen Friedensvertrag zu sprechen - jeder Vertrag ist wertlos, wenn er nicht durch Gewalt gestützt wird. Die russische Führung ist sich dessen bewusst, und wir werden bald Ereignisse erleben, die das Blatt des Konflikts wenden werden.", so die Hellseherin.

Die (Invasion) wird enden, wenn es keine Bedrohung für unser Land vom Territorium der Ukraine aus gibt, und nur dann - die Anerkennung der Krim und neuer Regionen Russlands durch die Ukraine, die Beendigung der Unterdrückung der russischen Sprache, die Ablehnung von Offensivwaffen und die Aufnahme in die NATO - wird es einen Wechsel des politischen Regimes in der Ukraine geben", so die Hellseherin weiter. Für Putin dürften diese Aussagen wohl erfreulich sein. Das Wahrheitsgehalt bleibt jedoch dahingestellt.