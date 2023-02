'Real-Life' Popeye begeistert mit riesigen Armen das Netz

Diese TikTok-Sensation hat seinen Spitznamen in Anlehnung an die Zeichentrick-Figur Popeye bekommen, da seine Oberarme zu groß sind um wahr zu sein.

Jeff Dabe, ein 59-jähriger Armwrestling-Champion aus Minnesota (USA), hat 1,3 Millionen Follower auf der Plattform TikTok, auf der er regelmäßig Updates über sein Leben postet. Jeff wurde mit massigen Armen geboren und seine Eltern brachten ihn zu Ärzten, die ihn auf Gigantismus und Elefantiasis untersuchten, aber niemand konnte eine wissenschaftliche Erklärung für seine riesigen Gliedmaßen liefern.

Seitdem hat sich Jeff in der High School seinen Spitznamen verdient und beschlossen, seinen großen Bizeps zum Beruf zu machen.

"Ich gehe durch ein Drive-in-Fenster und will ihnen mein Geld geben, und sie erstarren einfach, und es dauert eine Sekunde, bis sie das Geld nehmen oder etwas sagen. "Kleine Kinder sind die lustigsten. Sie sind nicht schüchtern und kommen sofort auf mich zu und fragen, was mir gefällt", sagt er. "Sie sind so lustig, weil sie immer so fröhlich sind und nichts Falsches daran finden, während Leute in einem bestimmten Alter sich eher darüber aufregen.