'Reinigungsritual': Vergewaltiger gab sich als Wunderheiler aus

Ein 44-Jähriger lernte die Frauen meist über Dating-Plattformen kennen. Er gab sich als 'Wunderheiler' aus und lockte so die Frauen in sein Haus.

Ein 44-jähriger Mann in Georgia, der von der Polizei als "Hexendoktor" bezeichnet wurde, wurde wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung festgenommen, nachdem er eine Frau für ein "Reinigungsritual" in seine Wohnung gelockt hatte. Hassan Shalgheen wurde letzte Woche verhaftet, nachdem eine Frau behauptet hatte, er habe sie in seiner Wohnung in Gwinnett County, etwa 20 Meilen nordöstlich von Atlanta, sexuell missbraucht.

Einem Polizeibericht zufolge lernten sich die beiden zunächst über soziale Medien kennen. Das Opfer beschrieb den Verdächtigen als "Hexendoktor" und ging zunächst in seine Wohnung, um sich während eines "Rituals" reinigen zu lassen, heißt es in dem Bericht. Das Opfer erzählte der Polizei, dass sie nach dem Betreten der Wohnung gezwungen wurde, sich auszuziehen und sexuell missbraucht wurde.

Einem Haftbefehl zufolge schickte sie ihm zwei Online-Zahlungen in Höhe von insgesamt 500 Dollar für seine Dienste als "Medizinmann".Der Mann wurde nun in das Gwinnett County Adult Detention Center eingeliefert. Ihm wird zweifache Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Diebstahls und sexueller Nötigung vorgeworfen. Wie viele Opfer es gibt, ist unklar.