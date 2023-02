Reunion: Bad Boys mit Will Smith & Martin Lawrence geht in nächste Runde

Will Smith und Martin Lawrence haben angekündigt, dass sie für einen vierten Bad Boys-Film wieder drehen werden.

Sony Pictures hat bestätigt, dass sich die noch unbetitelte Fortsetzung bereits in der Vorproduktion befindet. Adil El Arbi und Bilall Fallah werden wieder Regie führen, nachdem ihr Batgirl-Film von Warner Bros. verworfen wurde.

Smith und Lawrence machten die Ankündigung mit einem Video, das sie in den sozialen Medien teilten, mit der Bildunterschrift: "IT'S ABOUT THAT TIME!" Das Video zeigt Smith, wie er zu Lawrence' Haus fährt und sagt: "Yo, ich habe eine Ankündigung. Ihr solltet besser aufhören zu scrollen."

An der Tür von Lawrence angekommen, teilt das Duo aufgeregt mit, dass Bad Boys 4 offiziell auf dem Weg ist und Lawrence schreit: "Es ist an der Zeit!" Smith mischt sich ein und sagt: "Bad Boys for Life Baby".