Riesen-Kuppel soll größtes Veranstaltungszentrum in Las Vegas werden

In Las Vegas gibt es nichts, was es nicht gibt. Demnächst wird ein neues Veranstaltungs-Zentrum eröffnet, welches alles Vorherige in den Schatten stellen soll.

Die größte stadionähnliche Kugel der Welt ist die 2,2 Milliarden Dollar teure MSG Sphere, die 111,252 Meter hoch und 157,277 Meter breit ist und noch dieses Jahr in Las Vegas eröffnet werden soll! © MSG Sphere × © MSG Sphere × Das Publikum wird mit dem größten jemals gebauten 16K-LED-Bildschirm, immersivem Sound und haptischen Sitzen in die Aufführungen eintauchen und gleichzeitig Wind, Gerüche und Temperaturschwankungen erleben, die mit dem Geschehen einhergehen. © MSG Sphere × © MSG Sphere × Der Veranstaltungsort soll 365 Tage im Jahr in Betrieb sein und vier bis sechs musikalische Veranstaltungen beherbergen und der lokalen Wirtschaft Hunderte von Millionen Dollar einbringen.